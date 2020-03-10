“جهاز المشروعات” يتعهد باستكمال طريقي المرحان ومشهد صالح

أعلن جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالمنطقة الغربية، عن عزمه استكمال إجراءات المشاريع الرئيسية الخاصة بمشروعي طريق المرحان بالزنتان وطريق مشهد صالح بباطن الجبل والرابط مع الحدود التونسية ، التابعين للحكومة الليبية وللهيئة العامة للمواصلات والنقل-حسب بيان نشره الجهاز على صفحته الرسمية اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان أن هذين المشروعين يمثلان أضخم الأعمال التي سعى الجهاز لاتمامها، بعد

أن تم استيفاء كل الملاحظات القانونية المطلوبة بعد أن تعرقلت فيما سبق بسبب بعض الأخطاء الإدارية والقانونية والتي سببت في ايقاف كل الأعمال.- حسب البيان.

وأوضح الجهاز بالخصوص أن العقود أُبرِمت رسمياً لتكون انطلاقة جديدة لإكمال هذين المشروعين وأن الشركات سترجع إلى العمل والمباشرة في التنفيذ.. وأهاب البيان لكل المواطنين وعمداء البلديات التعاون مع إدارة الجهاز والشركات المنفذة في تنفيذ كل الأعمال.

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