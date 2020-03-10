نساء الغريفة يحتفلن باليوم العالمي للمرأة

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احتفلت نساء قرية الخرائق التابعة لبلدية الغريفة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مُعلنات إشهار كيان يهتم بشؤونهن وقضاياهن العالقة فى البلاد بهدف تمكين قدراتهن للمشاركة في بناء المجتمع من خلال اتحاد نسائي تشكل بمجموعة من ناشطات مؤسسات المجتمع المدني .

شهد الحفل إلقاء محاضرات عن دور المرأة فى القيادة وسبل تذليل الصعوبات أمامها بالتعاون مع الرجل كونه الشريك الأساسي في مشوار حياتها المهنية.

نُظمت الاحتفالية بالتعاون مع الهلال الأحمر والكشاف ، وحظيت بحضور جمع غفير من نساء بلدية الغريفة اللواتي يأملن في أن يجد الاتحاد النسائي الطريق لتحقيق طموحهن وغايتهن التي حُرمن منها بسبب الأزمات التي تمر بها البلاد – حسب تعبير القيمات على الاحتفالية.

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