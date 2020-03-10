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هون.. محاضرة في فن الصورة الفوتوغرافية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتضن مسرح كلية التقنية الطبية  في مدينة هون محاضرة فنية عن التصوير الفوتوغرافي الإبداعي ، تحت عنوان “هل الصورة ترف أم ضرورة “، ألقتها الفنانة الفوتوغرافية الشابة ” سارة كمال “.

شهدت المحاضرة وجود وسط لفيف من المهتمين والطالبات والطلبة الذين تفاعلو مع مفردات المحاضرة التي تطرقت من خلالها “سارة” لفن التصوير ونوعية الكاميرات والفرق بين “ملتقط الصورة” وبين “الفنان” الذي يستطيع بإبداعه جعل  الفرق واضحاً وجلياً سواء بكاميرا محترفة أو بكاميرا هاتف ذكي والذي أصبح منتشراً بشكل كبير اليوم ويدفع الجميع لخوض تجربة التقاط الصورة وتطوره عند البعض إلى الشغل الابداعي-حسب ما ترى سارة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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