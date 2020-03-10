تراغن.. إتمام صيانة خط مياه الأحياء الغربية

تقرير|218

تسبب عطل في خط مياه الأحياء الغربية لمدينة تراغن –في الجنوب الغربي- بانقطاع إمدادات مياه الشرب عن أغلب الأحياء في المدينة ما دعى مركز خدمات التشغيل والصيانة التابع لشركة المياه والصرف الصحي فرع تراغن وبالتعاون مع المجلس التسيري وشركة الجدع للمقاولات العامة إلى إعلان حالة من الإستنفار لمعالجة العطل الناتج عن عدم جودة المواسير المستخدمة في تنفيد مشروع الإمدادات لخط مياه الشرب في هذه الأحياء .. ولم تمنع الإمكانيات المحدودة من إستمرار العمل من أجل إصلاح العطل وضمان وصول المياه إلى كامل الأحياء .

ويقول مسؤلو الشركة إن البنية التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي في مدينة تراغن لا ترتقي لمستويات الجودة الفنية لضمان أطول عمر افتراضي لها وبالتالي فمركز التشغيل والصيانة في شركة المياه والصرف الصحي دائم التأهب لمعالجة الأعطال التي تحدث من فترة لأخرى، وسط مطالبات أهل المدينة بوضع حل أمثل للحد من المعاناة التي يعيشون.

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