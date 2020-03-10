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ليبيا: حفتر يؤكد لماكرون في باريس استعداده لتوقيع وثيقة وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

التقى المشير خليفة حفتر الاثنين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في اجتماع لم يعلن عنه سابقا، أكد خلاله الرجل القوي في الشرق الليبي استعداده لتوقيع وقف إطلاق النار شرط أن تلتزم به القوات التابعة لحكومة الوفاق. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان أن المحادثات تناولت ملفي النفط، الذي تراجع إنتاجه جراء إغلاق الموانئ الرئيسية في شرق ليبيا، وتدخل دول أجنبية في الصراع.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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