ليبيا: حفتر يؤكد لماكرون في باريس استعداده لتوقيع وثيقة وقف إطلاق النار

التقى المشير خليفة حفتر الاثنين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في اجتماع لم يعلن عنه سابقا، أكد خلاله الرجل القوي في الشرق الليبي استعداده لتوقيع وقف إطلاق النار شرط أن تلتزم به القوات التابعة لحكومة الوفاق. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان أن المحادثات تناولت ملفي النفط، الذي تراجع إنتاجه جراء إغلاق الموانئ الرئيسية في شرق ليبيا، وتدخل دول أجنبية في الصراع.

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