مؤسسة النفط تعلن نتائج إغلاق الموانئ النفطية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط بلغ114,331 برميل في بحلوليوم الأحد مؤكدة أنالانخفاض القسري في الإنتاج تسبب في خسائر مالية تجاوزت 2,932,005,883 دولار أمريكي منذ 17 يناير 2020.

وأعربت المؤسسة في نشرة لها حول تبعات إغلاق الموانئ النفطيةعن قلقها الشديد من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة بعد فقدان الإنتاج المحلي وإيقاف عمل مصفاة الزاوية وعدم توفر الميزانيات الكافية للاستيراد

وأكدت المؤسسة أنها تستمر إلى الآن في توفير المحروقات إلى كافّة المناطق بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين إلاّ أن المحروقات في بعض مستودعات التخزين توشك على النفاد، الأمر الذي قد يؤدّي إلى نقص في الإمدادات في عدد من المناطق خلال الأسبوع القادم.

وأشارت المؤسسة إلى أن ناقلة بنزين بدأت في عملية التفريغ في ميناء بنغازي أمس الاثنين، فيما يتوقع وصول ناقلة غاز مسال اليومموضحة أنمستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من ميناء طرابلس مباشرة.