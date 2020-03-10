إغلاق غرف للعمليات الجراحية والعناية في المستشفى الليبي الألماني في بنغازي

قرر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي بالتعاون مع مكتب الخدمات الصحية إغلاق عدد من غرف العمليات والعناية المركزة في المستشفى الليبي الألماني بالمدينة بسبب عدة مخالفات.

وأوضح الجهاز أن المخالفات أبرزها وجود أجهزة طبية غير صالحة للعمل وأخري عاطله تسببت في عدم جودة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مشيرا إلى إغلاق بعض غرف المستشفى بسبب إنتشار الرطوبه فيها ووجود صدأ بمعداتها.

وقامت اللجنة المُشتركة من عناصر الجهاز وأعضاء مكتب الخدمات الصحية – بنغازي بهذه الجولة بهدف «الحفاظ على صحة المواطن والسعي لمحاسبة المتهاونين».

وطالبت اللجنة إدارة المستشفي بتزويدها بأسعار الخدمات الطبية أي أسعار العمليات والإيواء والكشوفات التي تقدم للمواطنين وأملهت مسؤولي المستشفي بعد إستدعائهم وتعهدهم فتره محدودة لمعالجة هذه المخالفات وعدم فتح هذه الغرف إلا بعد صيانتها بشكل كامل بما يتوافق مع الشروط الصحية والمهنية، مع متابعة اللجنة لذلك.

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