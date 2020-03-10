«الأرصاد»: أمطار مصحوبة بخلايا رعدية على المناطق الشمالية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار بين جيدة وغزيرة، مصحوبة بخلايا رعدية على المناطق الشمالية اليوم الثلاثاء.

وقالت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم إنه من المحتمل أن تتأثر مناطق شمال ليبيا بمنخفض جوي مدعوم بكتلة هوائية باردة مصحوب بأجواء شتوية باردة وسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة أحيانا مصحوبة بخلايا رعدية.

ومن المحتمل سقوط حبات برد اليوم على مناطق الشمال الغربي، وغدا على مناطق الوسط (الجفرة – الفقها – الهروج السود) والجنوب الشرقي مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

كما توقع المركز أن تبدأ الأجواء في الاستقرار تدريجيا بداية من الخميس المقبل على أغلب مناطق غرب ليبيا؛ بينما تتراوح درجات الحرارة المتوقع تسجيلها اليوم على مناطق الشمال الغربي بين 9 و15 درجة، وألا تتجاوز 16 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر، وبين 20 و26 درجة على باقي المناطق.

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