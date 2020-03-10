مصادر تكشف “خفايا” زيارة حفتر إلى باريس

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن تفاصيل زيارة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر إلى باريس، ولقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأفادت المصادر في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” بأن باريس تسعى لتحريك الملف الليبي باتجاه تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

وأكدت أن الزيارة الرسمية التي أجراها المشير خليفة حفتر أمس إلى العاصمة الفرنسية جاءت للإجابة على تساؤلات باريس “حول إمكانيات المشير حفتر على حسم المعركة لصالحه، والسيطرة على كل المناطق الليبية”.

يُشار إلى أن الرئاسة الفرنسية قد نظمت استقبالا رسميا للمشير حفتر، صباح الإثنين، في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، وكان الرئيس الفرنسي قد أكد خلال لقائه بقائد الجيش الوطني دعمه التام لجهود الجيش بمكافحة الإرهاب لتحقيق الاستقرار في كامل المنطقة.

وأجرى المشير حفتر مباحثات مع ماكرون ووزيري الدفاع والداخلية بالحكومة الفرنسية، وعدد من القيادات العسكرية بالجيش الفرنسي، حيث أشاد الرئيس الفرنسي بالدور المحوري الذي يلعبه الجيش الوطني في دعم عمليات مكافحة الإرهاب.

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