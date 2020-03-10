51.36 مليون برميل الفاقد التراكمي للإنتاج بسبب إقفال الموانئ والحقول النفطية

أظهرت بيانات صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط أن الفاقد التراكمي للإنتاج وصل إلى 51.36 مليون برميل خلال الفترة من 18 يناير الماضي وحتى 8 مارس الجاري.

وأشارت المؤسسة إلى أن الفاقد اليومي وصل إلى 1.1 مليون برميل يوم الأحد الماضي، عندما نزل الإنتاج إلى مستوى لم يصله من قبل وهو 114.33 ألف برميل.

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وأضافت أن الخسائر اليومية للإنتاج وصلت إلى نحو 55.46 مليون دولار.، وبذلك يقفز إجمالي الخسائر الناجمة عن إقفالات الموانئ والحقول النفطية إلى مليارين و 932 مليون دولار على مدى 51 يوما.

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