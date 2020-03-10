حفتر يؤكد لماكرون التزامه بتوقيع إتفاق وقف إطلاق النار

أكد مصدر بالرئاسة الفرنسية أمس الاثنين 9 مارس 2020، أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه سيوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار وسيلتزم به إذا احترمته الجماعات المسلحة التي تدعمها الحكومة المعترف بها دوليا.

وأضاف حفتر أنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار لكنه سيتخلى عن هذا الالتزام إذا لم تحترمه ‘الميليشيات’.

وللتذكير فقد عبّرت تونس عن ترحيبها بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا بداية من اليوم الأحد، معتبرة أنه خطوة هامة لحقن دماء الليبيين وتهدئة الوضع بما يمهد لإنهاء العمليات العسكرية في هذا البلد الشقيق ويفسح المجال للعودة إلى الحوار والتفاوض تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة وفي كنف احترام الشرعية الدولية.

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