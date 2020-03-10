المتحدث باسم الصاعقة: مليشيات مصراتة تدفع بتعزيزات إلى أبوقرين

بنغازي-العنوان

قال المتحدث باسم القوات الخاصة الصاعقة، عقيد ميلود الزوي، إن مليشيات مصراتة تدفع بتعزيزات إلى محور أبوقرين الواقعة على بعد 118 كم جنوب مصراتة.

وأضاف الزوي، أنه وبحسب مصدر موثوق فإن مليشيات مصراتة تدفع بتعزيزات إلى محور بوقرين وتقول إنها قوة حماية سرت الجفرة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مصادر صحفية موالية لحكومة الوفاق، قيام ما يعرف بالمنطقة العسكرية الوسطى بدفع وحدات عسكرية جديدة إلى محور أبو قرين الوشكة.

وأظهر مقطع فيديو خروج رتل لسيارات دفع رباعي محملة بأسلحة متوسطة وسيارات إسعاف من مصراتة في اتجاه أبوقرين.