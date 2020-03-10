مدير المرور يتفقد مديريات الأمن بالمنطقة الوسطى

قام مدير عام شؤون المرور والتراخيص عميد الصديق الشيباني رفقة عدد من الضباط بالإدارة بجولة تفقدية لأقسام المرور بمديريات الأمن بالمنطقة الوسطي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الشيباني بحثالمشاكل والصعوبات التي تواجه عمل رجل المرور وسبل تذليلها والتغلب عليها، معربا عن استعداده لتقديم ما يلزم للحفاظ على سلامة كافة مستعملي الطرق بما يتوفر من إمكانيات في إطار الدعم المقدم من وزارة الداخلية

وقام الشيباني بزيارة لمديرية أمن زليتن، التقى خلالها معاون رئيس قسم المرور والتراخيص بالمديرية الذي تحدث له عن برنامج العمل اليومي الذي يقوم به رجل المرور بزليتن، والنشاطات التي ينظمونها بالقسم، ومناقشة المشاكل والصعوبات التي تحول بين عناصر شرطة المرور في أداء عملهم بصورة أكثر نجاحا.

واستمع الشيباني إلى آراء ومقترحات حول تعزيز العمل المروري، ومساندة الشرطة في القيام بعملها، مشددا على ضرورة الالتزام بالقيافة التامة وحسن المظهر وبالضبط والربط في العمل ومعاقبة المخالفين لنظم وقواعد السير على الطرقات العامة، خصوصا فيما يتعلق بزجاج السيارات المعتم وتلك التي تُستخدم في التجول دون استكمال إجراءات تسجيلها ودون لوحات معدنية.

وتخللت الجولة زيارة لمدينة الخُمس للوقوف على أشغال صيانة وترميم جسر الخمس، والتي انطلقت مع مطلع هذا الشهر واستمع المدير لرئيس قسم مرور وتراخيص الخُمس حول الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين مسارات مرور وعبور المركبات الآلية والشاحنات،مؤكدا على أهمية وجود علامات مرورية ولوحات إرشادية يستعلم بها المار عن حالة الطريق، معربا عن استعداده لتوفير ما يلزم من عناصر ودوريات تساهم في معالجة الاختناقات التي قد تحدث نتيجة تحوير مسار عبور المركبات والشاحنات من فوق الجسر إلى طرق أخرى.