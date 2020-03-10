تحقيقات تفجير مانشستر: الحمض النووي يُدين هاشم العبيدي

استمعت محكمة بريطانية إلى إفادات هيئة الادعاء حول العثور على ثلاثة براميل، استخدمت لتخزين حزم من المسامير، في سيارة اكتشف خبراء الطب الشرعي أنها تحتوي على الحمض النووي لهاشم العبيدي الذي يخضع للمحاكمة في أولد بيلي، متهمًا بمساعدة شقيقه سلمان في التخطيط للهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 22 شخصا في مانشستر أرينا في 22 مايو 2017.

يُذكر أن هاشم العبيدي ولد في مانشستر لأبوين ليبيين وقد سافر إلى ليبيا مع أخيه في أبريل 2017 ، وهو متهم بتخزين المواد الكيميائية المستخدمة في صنع المتفجرات محلية الصنع.

واستمعت هيئة المحلفين إلى كيفية قيام الأخوين بتخزين المواد في سيارة نيسان ميكرا، التي تم شراؤها قبل ساعات من مغادرتهما إلى ليبيا.

ووصفت الطبيبة الشرعية خلال المحاكمة كيف تم العثور على أدلة الحمض النووي أو بصمات أصابع هاشم العبيدي على العديد من العناصر في السيارة، بما في ذلك البراميل الكبيرة الثلاثة، وعلب المسامير، ومطرقة وزجاجة مشروبات الغازية.

وأشارت الأدلة الجديدة إلى أن هاشم كان مرتبطًا أيضًا بالتفجير بواسطة كيس من ست قطع من المعدن، تم لفه بإحكام في أسطوانات بدائية، حيث تم العثور على هذه الأدلة في قبو البيت.

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