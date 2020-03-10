نواب عن استقالة سلامة: قرار خاطئ وراءه “ضغوط إخوانية”

نقلت صحيفة “اليوم” السعودية آراء متعددة لأعضاء من مجلس النواب، حول المشهد السياسي والعسكري والأمني في ليبيا، بعد استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة التي وضعت مسارات الخطة الأممية الثلاثة في مهب الريح.

ومن جانبه، رأى عضو مجلس النواب، محمد العباني، أن المسارات الثلاثة باتت مُهدّدة بالانهيار بسبب الخطوة الخاطئة – حسب وصفه- التي اتخذها المبعوث الأممي إلى ليبيا، في إشارة إلى استقالته المُفاجئة.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي، إن ضغوطاً دولية كبيرة من جهات داعمة لتيار الإخوان، كانت وراء استقالة سلامة من منصبه، مشيراً إلى أن تركيا وقطر وبريطانيا كانت على رأس الدول التي مارست هذه الضغوطات على المبعوث الأممي.

وكشف الجروشي عن تصريحات أدلى بها سلامة في زيارته الأخيرة لمدينة بنغازي حول هذه الضغوطات، إذ قال للنواب: “أنتم لا تشاهدون الأمر بشكل صحيح، هناك خلف الكواليس دول ضاغطة ولديها مصالح وليس هناك معادلات سياسية، هناك مصالح تتقاطع، هناك ضغط يمارس علينا وضغط كبير جدا”.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن مجلس النواب سيبحث في جلساته القادمة سُبل اختيار مبعوث دولي جديد نزيه ولا يمكن أن ينحاز لأي طرف في حال تم قبول استقالة غسان سلامة بشكل رسمي.

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