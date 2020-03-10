ليبيا.. ما مستقبل الأزمة الليبية بعد استقالة غسان سلامة؟

تتناول هذه الحلقة من النقاش المغاربي أبرز ثلاثة مواضيع شغلت الرأي العام في منظقة المغرب العربي، ابتداء من استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بسبب ظروفه الصحية وتداعياتها على الأزمة الليبية، مرورا بتونس، التي شهد مجلس نواب شعبها فوضة واحتقان واتهامات متبادلة، على خلفية تعديل القانون الانتخابي، وصولا إلى الجزائر والمغرب، وقضية تعيين مبعوث أممي جديد للصحراء الغربية وما أثاره من سجال بين الجارتين.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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