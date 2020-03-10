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السويحلي لـ السفير الأمريكي: التدخل الروسي في الشأن الليبي فاقم الأزمة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال اليومين الماضيين في تونس مع عضو مجلس الدولة عن مدينة مصراتة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن السويحلي.

السفارة الأمريكية أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن اللقاء تطرق لمناقشة الحاجة الملحة إلى تعليق “الحملة العسكرية” على طرابلس واستئناف المفاوضات السياسية، مرجعة هذه الدعوة إلى منع نشوب صراع أهلي طويل في ليبيا من شأنه أن يزيد من تصعيد التدخل الخارجي بطريقة تضر بالسيادة وأمن الليبيين.

ومن جانبه ثمن السويحلي ، دور السفير الأمريكي الذي وصفه بـ” الفعّال ” والجهود الحثيثة التي تبذلها الولايات المتحدة لحل الأزمة الليبية، مبيناً بأنه ناقش معه الحاجة المُلحّة لوقف ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة على العاصمة)، والحد من التدخلات الخارجية السلبية التي تنتهك سيادة ليبيا وأمنها.

وأشار عضو مجلس الدولة عن مدينة مصراتة إلى أهمية تطوير موقف الإدارة الأمريكية ضد ما وصفها بـ” التدخلات الأجنبية الداعمة لحفتر بالمرتزقة والسلاح” ، متهماً روسيا بالتدخل في الشأن الليبي ومفاقمة الأزمة، و زيادة عدد الضحايا المدنيين نتيجة القصف المدفعي العشوائي الذي يُشرف عليه من وصفهم بـ”المرتزقة الروس”.

وأكد السويحلي خلال الاجتماع على ضرورة الإتفاق على معايير واضحة لتعريف وتصنيف الميليشيات، مضيفاً :” حيث أصبح تفكيك المليشيات ذريعة مُقززة ومصطلحًا مُستهلكًا يستخدمه البعض الآن، وقد سبقهم إلى ذلك حفتر الذي يشن هجوماً على طرابلس بمشاركة أكثر المليشيات إجرامًا ” حسب زعمه.

وأعرب على إنفتاحه على الحل السياسي والحوار مع كافة الأطراف الليبية المؤمنة بمشروع الدولة المدنية الديمقراطية، مشدداً على عدم إستعداده تحت أي ظرف للتفريط في الحرية والكرامة التي تعد من أهم ما وصفها بـ”مكتسبات ثورة فبراير”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • هذا النكره المدعو السويحلي لا يشكل أي وزن أو أهميه في ليبيا إلا أنه صاحب أكبر كذبه يوم ادعي أنه طلبه القذافي للقاء ورفض طلبه لأنشغاله بأمور ما والجميع يعلم ان المصاريت علي عهد القذافي كانوا في ملتقيات القائد الاوحد ولسان حالهم الهاتف مصراته هي مصراته تحمي الفاتح وانجازاته وعندما القذافي بدأوا في الكذب عليه السوحلي ادعي انه رفض للقذافي طلب ومصراتي آخر رفض مليار دور من القذافي نظير أخماد أنقلاب فبراير والمثل يقول تغرب وأكذب وهذا السويحلي لا يعرف هو يمثل من داخل ليبيا هو فشل في كل شئ حتي في كونه عميل للامريكان وما واجعني الا حال المعتوه السفير الامريكي الذي يدير للضراط مسارب بأجتماعه مع هذا النكره فكيف يجتمع مع شخص لا وزن له علي خارطة الاحداث الواقعه علي الارض الليبيه مخلوق تافه يحاول تلميع نفسه وهو فاشل منذ زمن المؤتمر الوطني والتي أحدي مخازيه استصدار قرار رقم 7 للانتقام من بني وليد

    رد

    • هذا النكره المدعو السويحلي لا يشكل أي وزن أو أهميه في ليبيا إلا أنه صاحب أكبر كذبه يوم ادعي أنه طلبه القذافي للقاء ورفض طلبه لأنشغاله بأمور ما والجميع يعلم ان المصاريت علي عهد القذافي كانوا في ملتقيات القائد الاوحد كانوا يحريصين علي الحضور حتي بلا دعوه وكان لسان حالهم الهاتف مصراته هي مصراته تحمي الفاتح وانجازاته وعندما القذافي بدأوا في الكذب عليه السوحلي ادعي انه رفض للقذافي طلب ومصراتي آخر رفض مليار دور من القذافي نظير أخماد أنقلاب فبراير والمثل يقول تغرب وأكذب وهذا السويحلي لا يعرف هو يمثل من داخل ليبيا هو فشل في كل شئ حتي في كونه عميل للامريكان وما واجعني الا حال المعتوه السفير الامريكي الذي يدير للضراط مسارب بأجتماعه مع هذا النكره فكيف يجتمع مع شخص لا وزن له علي خارطة الاحداث الواقعه علي الارض الليبيه مخلوق تافه يحاول تلميع نفسه وهو فاشل منذ زمن المؤتمر الوطني والتي أحدي مخازيه استصدار قرار رقم 7 للانتقام من بني وليد

      رد