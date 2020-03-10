مكافحة الأمراض يوجه بتشكيل لجان طوارئ لمواجهة فيروس كورونا

دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مختلف الجهات لتشكيل لجان وفرق طوارئ لحشد الجهود والإمكانيات المحلية وإعطاء الأولوية القصوى لرفع مستوى الجهوزية والاستعداد تحسّباً لمجابهة ظهور حالات إصابة بالفيروس ولتقليل الأضرار قدر الإمكان.

وأكد المركز، في بيان له، أنه سيسخر كافة إمكانياته وخبراته الفنية لتقديم الدعم اللازم والتواصل مع كل الجهات لتنسيق جهود الاستجابة للجان وفرق الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وأكد المركز على الأخذ في الاعتبار تكثيف الجهود للوقاية من المرض يعتبر دائما أفضل من الوصول للعلاج والمكافحة وأضاف أن الإصابة بفيروس الكورونا المستجد تعتبر خطيرة وقد تتسبب بالوفاة، وتابع: “المرض ينتشر بين البشر بسهولة عن طريق الرذاذ أو الملامسة وقد يتسبب في جائحة كما إنه لا يوجد علاج ولا تطعيم واق للمرض حالياً، وتوجدحالياً صعوبة عالمية كبيرة في توفير الإمكانيات والاحتياجات اللازمة للمكافحة والعلاج.

وأشار المركز إلى ما تمر به البلاد من ظروف صعبة كالاشتباكات المسلحة والانقسام السياسي وقلة مواردبالإضافة إلى وجود عدد كبير من النازحين والمهجرين والهجرة غير الشرعية وضعف النظام الصحي وتدهور الخدمات الصحية

وأكد المركز على ضرورة التقيد بخطة الاستجابة الوطنية لمجابهة خطر انتشار فيروس الكورونا المستجد التي وضعها المركز الوطني لمكافحة الأمراض والتنسيق مع اللجنة التسيرية واللجان الفنية الفرعية في كل أنشطة الاستجابة وإيلاء كل الاهتمام وبدون تأخير في تخصيص وتجهيز غرف لعزل المرضى في كل المدن خاصةً تلك التي توجد بها منافذ تستقبل مسافرين قادمين من الخارج والمركز على استعداد لتقديم المشورة والمواصفات الفنيةبالإضافة إلى الضرورة القصوى للاستعجال في توفير أماكن مناسبة للحجر الصحي والبدء في تخصيص أماكن لإيواء حالات الاشتباه في حالة دخول الفيروسوإعداد القوائم والتكليفات اللازمة للفرق الطبية وطواقم التمريض التي ستشرف على تشغيل غرف العزل وتدبير شؤون المرضى فيها من باب تحديد المسئولية وضمان حقوقهم والإسراع بتوفير معدات الوقاية والحماية الشخصية ومستلزماتها للطواقم الطبية وكذلك لرجال الأمن وضرورة العمل على توفير مواد ومعدات التعقيم والتطهير وأجهزة الرش ودعم المختبر المرجعي لصحة المجتمع بتوفير المشغلات والأجهزة المعملية اللازمة ومعدات التخلص الآمن من المخلفات الطبيةودعم وتقوية وتجهيز فرق الاستجابة السريعة التابعة للمركز ومدّها بما يلزم للقيام بعملهاوتنسيق الجهود فيما يخص برامج التواصل والإعلام الصحي من خلال اللجنة الإعلامية متعددة القطاعات المشكلة في المركزوتخصيص ميزانية طارئه لمجابهة النفقات اللوجستية وسد الاحتياجات العاجلة.

وأشار المركز إلى أنه قام بتشكيل لجنة تسيرية ولجان فنية فرعية متخصصة لمتابعة الاستعدادات الصحية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد والتواصل مع كل الجهات ذات العلاقة لتنسيق الجهود وقام برفع درجة التأهب واليقظة للشبكة الوطنية للرصد ومنظومة الإنذار المبكر الإلكترونية التابعة للمركز وإصدار نشرة وبائية يومية.

وأكد المركز أنه يسعى بكل جهد لرفع مستوى الجاهزية لفرق الاستجابة السريعة الموزعة بالبلديات المختلفة وذلك بتوفير المعدات اللازمة والتدريب بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيفوأضاف المركزقام بتفعيل ودعم مكاتب الرقابة الصحية الدولية في كل المنافد البرية والجوية والبحرية التي تستقبل مسافرين من الخارج لتشديد الرقابة الصحية على المسافرين.

وتابع المركز، أنه قام بتوفير عدد محدود من المشغلات المعملية للمختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز لتشخيص فيروس الكورونا المستجد وإستقبال العينات والتدريب على ذلك، وزاد المركز أنه قام بتفعيل الغرفة المركزية لعمليات طوارئ صحة المجتمع بشكل جزئي وفقاً لتطور الموقف الوبائي والإعلان عن أرقام هواتف عامة لتقديم الاستشارات والمعلومات.

وزاد المركز أنه قام بتفعيل مركز الاتصال باللوائح الصحية الدولية بالمركز للتواصل مع منظمة الصحة العالمية بشكل مكثف لإتباع التعميمات الفنية الصادرة بالخصوص والتنسيق لطلب المساعدات الفنية واللوجستيةوتفعيلشبكة التواصل والاعلام الصحي والقيام بتكثيف الاجتماعات والندوات وحملات التوعية والتثقيف لحشد الجهود بإشراك كل وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعيوالإشراف الفني على اختيار وتجهيز غرف العزل بالمستشفيات وأماكن الحجر الصحي المؤقت وتقديم التوصيات والنصائح الفنية لحظر السفر عن بعض الدول وفقاً للمخاطر المترتبة على ذلك.