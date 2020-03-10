الجروشي: فشل غسان سلامة جاء بسبب رضوخه لضغوط الدول الداعمة لتيار الإخوان

ليبيا – أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي أن فشل المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة في مهمته لرضوخه للضغوط الدولية من الدول الداعمة لتيار الإخوان خصوصا تركيا وقطر وبريطانيا.

الجروشي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “اليوم السعودية “اليوم الثلاثاء قال:” عندما زار غسان سلامة بنغازي مؤخرا قال لنا بصريح العبارة أنتم لا تشاهدون الأمر بشكل صحيح هناك خلف الكواليس دول ضاغطة ولديها مصالح وليس هناك معادلات سياسية، هناك مصالح تتقاطع، هناك ضغط يمارس علينا وضغط كبير جدا”.

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن مجلس النواب سيناقش في جلسته القادمة آلية اختيار مندوب دولي نزيه وعادل في حال قبول استقالة سلامة.

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