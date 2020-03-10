يناقش مع ميركل وقف إطلاق النار… حفتر يصل إلى برلين

وصل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الألمانية برلين بدعوة رسمية من المستشارة الألمانية أنجيل ميركل، حيث من المقرر أن يناقشا آخر المستجدات على الساحة الليبية، وعملية وقف إطلاق النار.

بنغازي – سبوتنيك. وقال مصدر عسكري لوكالة “سبوتنيك” إن “القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية قد وصل إلى برلين صباح اليوم، وذلك بعد دعوة رسمية وجهة له من المستشارة الألمانية أنجيل ميركل، من أجل التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الليبية”.

وأضاف المصدر العسكري أن “القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، والمستشارة الألمانية سيناقشان عملية وقف إطلاق النار في ليبيا “.

استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في قصر الإليزيه حسبما ذكرت القيادة العامة للجيش الليبي.

وقالت القيادة في البيان “بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصل القائد العام المُشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر صباح اليوم إلى قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس وذلك للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية”.

وأضاف البيان “نظّمت الرئاسة الفرنسية استقبالا رسميا بحضور الرئيس الفرنسي ورئيس أركان الجيش الفرنسي ووزيري الدفاع والداخلية بالحكومة الفرنسية، وعدداً من القيادات العسكرية بالجيش الفرنسي”.

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان. هذا وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.