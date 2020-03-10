مجلس الدولة يناقش مع عماري زايد مشكلات التعليم

عقدت لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الدولة، لقاءً تقابلياً بمقر المجلس، مع وزير التعليم المكلف وعضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد ومدراء الإدارات المرافقين له، لمناقشة المشاكل التي تواجه العملية التعليمية بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط، وما وضع لها من حلول.

وبيّن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، أن الحضور تطرقوا إلى الوضع في التعليم الجامعي والعالي في الداخل والخارج، وإمكانية دعمهم، وحل المشاكل التي تواجه الطلبة الموفدين، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية.