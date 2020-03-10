تطورات بقضية سيف القذافي أمام الجنائية الدولية

أجمعت دائرة استئناف المحكمة الجنائية الدولية على قبول القضية المرفوعة ضد سيف الاسلام القذافي والنظر بها أمام المحكمة ورفضت الطعن في قبولها.

وأكدت المحكمة في بيان نشر على موقعها الرسمي عدم قبول الدعوى عندما يكون الشخص قد حوكم من قبل، وأوضحت أنه عند مراجعة قرار الدائرة التمهيدية لم تجد أي خطأ فيه.

كما أشارت إلى أنه وبعد النظر في مذكرات الدفاع والمدعي العام والضحايا والحكومة الليبية، رأت دائرة الاستئناف أنها لم تخطئ تجاه الحكم الصادر غيابيا ضد سيف الاسلام في يوليو 2015 وبموجب القانون الليبي لا يمكن اعتبار حكم محكمة طرابلس غيابيا .

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