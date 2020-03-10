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تطورات بقضية سيف القذافي أمام الجنائية الدولية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجمعت دائرة استئناف المحكمة الجنائية الدولية على قبول القضية المرفوعة ضد سيف الاسلام القذافي والنظر بها أمام المحكمة ورفضت الطعن في قبولها.

وأكدت المحكمة في بيان نشر على موقعها الرسمي عدم قبول الدعوى عندما يكون الشخص قد حوكم من قبل، وأوضحت أنه عند مراجعة قرار الدائرة التمهيدية لم تجد أي خطأ فيه.

كما أشارت إلى أنه وبعد النظر في مذكرات الدفاع والمدعي العام والضحايا والحكومة الليبية، رأت دائرة الاستئناف أنها لم تخطئ تجاه الحكم الصادر غيابيا ضد سيف الاسلام في يوليو 2015 وبموجب القانون الليبي لا يمكن اعتبار حكم محكمة طرابلس غيابيا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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