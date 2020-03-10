رئيسة دعم المرأة بـ«الرئاسي» تدعو لتخصيص يوم وطني للمرأة الليبية

دعت رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الدكتورة ليلى اللافي إلى العمل على تقديم مُقترح بشأن تخصيص يوم وطني للمرأة الليبية، معتبرة أن ذلك سيكون احتفاء بقوة وإرادة المرأة في ليبيا بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها.

وقالت إن «هذا اليوم المحدد سيكون له دلالاته الموضوعية ومبراراته المنطقية وتقديمه كمقترح لتخصيصه وعرضه على رئيس المجلس الرئاسي»، داعية إلى صياغة إستراتيجية وطنية لدعم وتمكين المرأة.

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وشددت على ضرورة العمل على تمكين المرأة في الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وأن يشارك في هذ الأمر «كل من يرى في نفسه تقديم ولو هدفاً بسيط في الإستراتيجية يفيد المرأة وذلك بما يتوافق مع الخصوصية الليبية وينسجم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ومع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة».

كما دعت الرجال إلى أن يساندوا « التغيير الإيجابي لأجل سلام شامل مُستدام للمرأة والرجل ولجميع الوطن الليبي».

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