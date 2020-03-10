فوز 6 بلديات ليبية بجائزة «يونيسف» لـ «البلدية صديقة الطفل»

أكدت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، فوز ست بلديات ليبية بجائزة «البلدية الصديقة للطفل» من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وهي: أوجلة وغدامس وسرت ويفرن والزنتان وسوق الجمعة.

وأوضحت أن فوز البلديات الست يأتي في إطار البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي وعنوانه «نحو المرونة والاندماج الاجتماعي للمراهقين والشباب في ليبيا»، مشيرة إلى اجتماع وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر بعمداء البلديات الفائزة ومن ينوب عنهم، بحضور ممثلين عن منظمة اليونيسف لتسليمهم الجوائز.

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تسليم الوزير شهادات الشكر والتقدير إلى عمداء البلديات الفائزة وممثليهم جرى بمشاركة الممثل الخاص لمنظمة اليونيسف عبدالرحمن غندور، وقد أشاد الطاهر بجهود البلديات التي تعتبر «الحاضنة التي تعزز الالتزام بحقوق الطفل والانتقال من مفهوم الحماية إلى مفهوم التنمية».

وانطلقت مبادرة اليونيسف بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي في العام 2017 بهدف «تشجيع البلديات على تعزيز القيم وتطبيق القوانين التي من شأنها تمكين الأطفال والشباب وضمان مشاركتهم الإيجابية في عملية صنع القرار».

ووقد أعرب 59 مجلسا بلديا عن رغبتهم في المشاركة، وتم تقديم طلبات عدد 17 مجلسا بلديا بصورة صحيحة، قبل أن تفوز ست بلديات وقع عليها الاختيار من قبل لجنة مستقلة.

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