اللافي تدعو لتقديم مقترح لتخصيص يوم وطني للمرأة الليبية

دعت رئيس وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي ليلى اللافي إلى العمل على تقديم مُقترح بشأن تخصيص يوم وطني للمرأة الليبية لما يجسده من قيمة عظيمة تحتفي بالمرأة الليبية وبقوة إرادتها رُغم التحديات الجسام التي تواجها.

وبحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أكدت اللافي على أن يكون هذا اليوم المحدد له دلالاته الموضوعية ومبرراته المنطقية وتقديمه كمقترح لتخصيصه وعرضه على رئيس المجلس الرئاسي.

ودعت اللافي، للمشاركة في صياغة استراتيجية وطنية لدعم وتمكين المرأة ومنها مكاتب دعم وتمكين المرأة في الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والاستشاريين ذوي العلاقة تقديم ولو هدفاً بسيط في الاستراتيجية يفيد المرأة وذلك بما يتوافق مع الخصوصية الليبية وينسجم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ومع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

ودعت الرجال ليكونوا يد بيد دُعاة للتغيير الإيجابي لأجل سلام شامل مُستدام للمرأة والرجل ولوطننا ليبيا كافةً.