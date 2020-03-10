الرئاسي يبحث صعوبات استخراج جوازات السفر للمواطنين

قام عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد حمزة بزيارة لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن حمزه بحث مع رئيس مصلحة الجوازات عميد جمعه غريبه اليوم الاثنين بعض المواضيع التي شكلت عوائق في استخراج جواز السفر للمواطنين كالمشاكل التقنية والفنية.

وأعرب حمزة عن حرصه على ارتباط وتوافق مؤسسات الدولة مع مصلحة الجوازات لتذليل هذه الصعوبات مؤكدا اهتمامه وتواصله المستمر مع المصلحة خدمة للصالح العام .

وأوضح رئيس المصلحة بأنه لا توجد تفرقة بين جل الفروع والأقسام بكامل التراب الليبي وفق آلية منظمة تضمن للمواطن التقديم لاستخراج جواز سفره في ظل الوضع الحالي لحين ترقية النظام .