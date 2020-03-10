حفتر يصل برلين و يناقش مع ميركل وقف إطلاق النار

وصل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الألمانية برلين بدعوة رسمية من المستشارة الألمانية أنجيل ميركل، حيث من المقرر أن يناقشا آخر المستجدات على الساحة الليبية، وعملية وقف إطلاق النار.

ووفق ما نقلت لوكالة “سبوتنيك” عن مصدر عسكري ،فإن “القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية قد وصل إلى برلين صباح اليوم، وذلك بعد دعوة رسمية وجهة له من المستشارة الألمانية أنجيل ميركل، من أجل التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الليبية”.

وأضاف المصدر العسكري أن “القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر ، والمستشارة الألمانية سيناقشان عملية وقف إطلاق النار في ليبيا “.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ،استقبل أمس الاثنين، قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في قصر الإليزيه حسبما ذكرت القيادة العامة للجيش الليبي.

وقالت القيادة في البيان “بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصل القائد العام المُشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر صباح اليوم إلى قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس وذلك للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية”.

وأضاف البيان “نظّمت الرئاسة الفرنسية استقبالا رسميا بحضور الرئيس الفرنسي ورئيس أركان الجيش الفرنسي ووزيري الدفاع والداخلية بالحكومة الفرنسية، وعدداً من القيادات العسكرية بالجيش الفرنسي”.