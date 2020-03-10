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بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |

10 March, 2020

احتفل اليوم الثلاثاء بمدينة هون باعادة تأهيل وافتتاح روضة الخلود بعد صيانتها وترميمها وتوسعتها بالمجهود الذاتي والتبرعات والعمل التطوعي ..

حضر الاحتفالية مجلس الحكماء والمجلس التسييري لبلدية الجفرة والشؤون المحلية وقطاع التعليم واعيان ووجهاء الجفرة ورجال الاعمال والمؤسسات الاهلية وجمعا من ابناء وبنات مدينة هون القيت خلالها الكلمات التي عبر من خلالها المتحدثين عن الشكر والعرفان للجهات التي اسهمت في اعادة تاهيل روضة الخلود التي جمعت ابناء الجفرة على كلمة واحدة تؤكد على روح الجماعة واللحمة الاجتماعية والسلم الاجتماعي ووزعت شهادات الشكر والتقدير على كل من بذل جهدا وقدم العون المادي والمالي والمعنوي من الاهالي ورجال الاعمال والتجار كذلك عددا من الاخوة العرب من المصريين الذين تطوعوا بجهدهم في اعادة البناء .