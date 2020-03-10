تونس تؤكد: سنلعب دوراً متقدماً في الملف الليبي

قال وزير الخارجية التونسي، نور الدين الريّ، إن الفترة القادمة ستشهد دوراً تونسياً متقدماً في الملف الليبي، استناداً إلى الشرعية الدولية وبعيداً عن “الأصوات العسكرية” حسب وصفه.

وأشار وزير الخارجية التونسي في لقاء مع رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، إلى ضرورة لعب دور أكبر في الساحة الليبية وأنه لا مجال لاستمرار الأوضاع فيها بالشكل الحالي.

وجاءت تصريحات نور الدين خلال تناوله لملف تعزيز التأثير الديبلوماسي لتونس وأبواب عودتها للساحة الدولية والإقليمية.

وفي سياق متصل، أشاد وزير الخارجية التونسي بالدعم الجزائري لبلاده مؤكداً أن الجزائر هي “الداعم الرئيسي لتونس في كل محطاتها”.

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