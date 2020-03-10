أكد وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة أن تقليص مفردات المقررات الدراسية وتحديد الدروس الملغاة في جميع المقررات الدراسية لمرحلة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الجاري 2019-2020م سيقوم به مكاتب ووحدات التفتيش التربوي في كل منطقة ولن تنجز مركزية تقديرا لظروف كل مراقبة تعليم ومراعاة ظروف التلاميذ في هذه المرحلة التعليمية، مرجحاً أن يتم الإعلان عنها خلال هذا الأسبوع على أقصى تقدير.

وأضاف جمعة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن الوزارة ستسخر كافة إمكاناتها من أجل توفير الظروف الملائمة والمحفزة لتلاميذ الشهادة الإعدادية لافتاً إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستنجز في كل مراقبة ولن تكون مركزية تنفيذًا للائحة تنظيم شؤون التعليم العام وتقديرًا لظروف التلاميذ الاستثنائية

وأوضح جمعة بأن الامتحان النهائي للشهادة الإعدادية لن يتضمن أسئلة في الدروس الملغاة من مقررات الفصلين الأول والثاني، موضحاً أنه لا يستطيع القول بأن الأسئلة ستكون صعبة أو سهلة، ولكنها ستكون موزعة على مستويات القياس المعرفية وذلك وفقاً لما جاء في ورقة المواصفات الفنية للامتحان النهائي والتي تم وضعها من قبل اللجان التربوية.

وطالب الوكيل في خطابا رسمي مراقبي التعليم ومكاتب التفتيش التربوي بضرورة إنجاز هذه المهام في حد أقصى هذا الأسبوع وضرورة الخروج لوسائل الإعلام المحلية وتوضيح كافة إجراءات الوزارة في هذا الشأن على أن يتم وضع التلاميذ الملتحقين بالدورات المنهجية المجانية في صورة هذه الإجراءات.