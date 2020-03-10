المركز الوطني يشدد على ضرورة التحرك العاجل لمجابهة كورونا

أهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بكافة الجهات ذات العلاقة إلى التحرك العاجل لتشكيل لجان وفرق الطوارئ وحشد الجهود والإمكانات المحلية لرفع مستوى الجهوزية والاستعداد تحسبا لظهور حالات إصابات بفيروس كورونا .

وأكد المركز في بيان له اليوم أنه سيسخر كافة إمكانياته وخبراته الفنية لتقديم الدعم اللازم والتواصل مع كل الجهات ذات العلاقة، مشددا على ضرورة التقيد بخطة الاستجابة التي وضعها المركز الوطني، وتجهيز غرف لعزل المرضى في كل المدن، إضافة لتوفير أماكن مناسبة للحجر الصحي لحالات الاشتباه، وإعداد القوائم والتكليفات اللازمة للفرق الطبية وطواقم التمريض التي ستشرف على تشغيل غرف العزل.

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