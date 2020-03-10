هذا ما قالته تعليم الوفاق بشأن صرف علاوة الحصة للمعلمين

عقد اليوم الثلاثاء بديوان وزارة المالية اجتماعا تقابلي بين وزارتي التعليم والمالية بحضور وزير التعليم المكلف محمد عماري زايد ووزير المالية فرج بومطاري ووكيلي الوزارتين عادل جمعة وأبوبكر الجفال وعدد من مدراء الادارات بالوزارتين.

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة التعليم عن جمعه تأكيده بان وزير المالية اعطى تعليماته بصرف العلاوة الخاصة بالعام الدراسي 2018/2017م لمعملي عين زارة والجميل وسبها وصبراتة ومتابعة أي عجوزات في العلاوة للعام الدراسي الماضي من خلال تشكيل لجنة مشتركة بخصوصها.

وأفاد جمعة بأن وزارة التعليم عكفت خلال لقاءها مع وزارة المالية على وضع جدولة زمنية لحلحلة كل الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية وتم الاتفاق على جملة من الإجراءات التي تساعد في انتظام الدراسة.

وبينت الوزارة أنه جرى خلال الاجتماع بحث آليات تفعيل علاوة الحصة وتسهيل اجراءاتها وإتمام إجراءات المنسبين الجدد والاهتمام بمراقبات التعليم من خلال اعتماد الباب الثاني لها وصرفه بانتظام، ومناقشة تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي بالمراقبات التعليمية.