انطلاق مهرجان الزي الوطني بسبها

اخبار ليبيا24

انطلقت صباح اليوم بسبها فعاليات مهرجان الزي الوطني في نسخته السادسة، والذي تنظمه جمعية البيت الأصيل للفنون والتراث الشعبي، رفقة شركة السعفة للصناعات التقليدية، وبرعاية مكتب ثقافة سبها بالحكومة الليبية وصحيفة فسانيا.

وشهدت خشبة مسرح سبها الشعبي انطلاق اولى فعاليات المهرجان، والتي تضمنت عروضا للأزياء التراثية من مختلف مدن ومناطق الجنوب، شاركت فيها فرق شعبية من الطوارق والتبو والعرب.

وقال مدير مكتب ثقافة سبها بالحكومة الليبية المؤقتة إسماعيل حوماني لأخبار ليبيا24، إن المهرجان كان فرصة لتبادل الثقافات والإطلاع على تفاصيل وطقوس المكونات الإجتماعية من مختلف الجنوب، مبينا أن مناسبة الزي الوطني أصبحت بعد ست سنوات من المهرجانات التي تلقى إقبالا ملفتا من سكان المدينة والجنوب.

من جانبها اوضحت رئيس جمعية البيت الأصيل عائشة معتوق لأخبار ليبيا24، إن المهرجان سيستمر لثلاثة أيام في مقر جمعية البيت الصيل بمنطقة النزيلة بمحلة الجديد وسط المدينة، ويشهد مشاركة فرق شعبية من اوباري ومرزق وقبرعون ووادي الشاطئ، وسينتهي في الثالث عشر من مارس الجاري بيوم المسير بالزي الوطني عبر شوارع المدينة.

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