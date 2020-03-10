بلدي سبها يبحث سبل تعزيز القدرات الصحية لمواجهة فيروس كورونا

بحث المجلس البلدي سبها مع مسؤولي القطاعات الحكومية والصحية والمجتمعية، سبل تعزيز القدرات الصحية في مجابهة الأخطار الناتجة عن فيروس كورونا المنتشر حول العالم ودول الجوار الليبي.

وبحسب بيان للبلدية شارك في الاجتماع المجلس البلدي بالكامل، برئاسة الشاوش عبدالسلام غربال، عميد المجلس، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي ومندوبة منظمة الصحة العالمية في البلدية ومدير المركز الوطنى لمكافحة الأمراض ورئيس مركز سبها الطبى ومدير المختبر المرجعى ومدير مصرف الدم ومكتب الخدمات الصحية سبها، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى.

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وشدد المجتمعون علي ضرورة رفع وتعزيز القدرات الصحية والوقائية لمجابهة الخطر الناتج عن فيروس كورونا وتشكيل لجنة متابعة ورصد وقاية من الفيروس بمشاركة كافة القطاعات الحكومية والمجتمعية والصحية، مع رفع التوعية والتثقيف الصحي في المجتمع بكافة وسائل الإعلام المحلية، وعبر نشر المطبوعات والمطويات التوعوية في المدارس والتجمعات السكنية في مدينة سبها.

ولفت المجتمعون أيضا إلى ضرورة التشديد في العمل على تأمين المنافذ البرية والجوية، في رصد الوافدين والمسافرين من خولهم من الأمراض المصاحبة لفيروس كورونا، بالإضافة إلى المطالبة بالدعم الحكومى والأممى في توفير الأجهزة المخبرية ومعدات الرصد والمتابعة في الجنوب.

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