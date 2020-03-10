إضافة إلى الإمارات ومصر..سامي الأطرش يدعو إلى تنفيذ عمليات انتحارية في شرق ليبيا

دعا رئيس المكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير سامي الأطرش إلى تنفيذ عمليات انتحارية ضد خصومهم.

وطالب الأطرش خلال لقاء مع قناة ليبيا بانوراما الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء الإخوان المسلمين لتنفيذ عمليات انتحارية إرهابية في شرق ليبيا و مصر و الإمارات.

وقال في تصريحه :”يجب أن تنقل المعارك إلى مناطق مختلفة سواء في الدول المتدخلة في ليبيا أو القوات المعتدية على العاصمة ويجب أن يذوق الطرف الآخر نتائج هجومه على بوسليم والهضبة “.

وتابع :”ما الذي يمنع أن تكون هناك عمليات انتحارية في المنطقة الشرقية، أليس الإمارات تعتدي علينا، ألي مصر تعتجي علينا، يجب أن تنتقل عمليات انتحارية فدائية ليذوق هؤلاء المتدخلين في الشأن الليبي تبعات هذا الفعل”.

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