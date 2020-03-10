وزير الخارجية التونسي يبحث آخر تطورات الوضع في ليبيا مع سفير إيطاليا

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الريّ، اليوم، مع سفير إيطاليا بتونس لورانزو فانارا، عددا من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وبحسب بيان للخارجية التونسية، تطرق اللقاء الذي عقد في تونس اليوم، إلى مختلف أوجه التعاون بين البلدين على المستوى الثنائي وفي إطار مؤسسات الاتحاد الأوروبي والإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة ومنها بالخصوص الزيارة المرتقبة لوزير الشؤون الخارجية الإيطالي إلى تونس..

ومنتصف الشهر الماضي دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، الولايات المتحدة الأميركية إلى دعم المسار الرامي إلى إيجاد حل سياسي سلمي يحترم الشرعية الدولية، ويسهم في حقن دماء الأشقاء الليبيين.

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