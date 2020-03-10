“عدل الوفاق” تتّهم اللواء التاسع باختطاف قاضٍ

دانت وزارة العدل بحكومة الوفاق حادثة اختطاف القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية محمد بن عامر من منزله بمنطقة القره بولي في طرابلس.

واتهمت الوزارة اللواء التاسع بضلوعه في عملية الاختطاف قائلة إنه قام في السابع والعشرين من فبراير الماضي بالتسلل لمدينة القره بولي واقتحام منزل القاضي واقتياده إلى مكان مجهول، دون تقديم أي أدلة ملموسة على ذلك.

واعتبرت الوزارة أن هذه الحادثة تعد مساسا بقيم العدالة والإنسانية، مؤكدة أن الاعتداء على القضاة يعد انتهاكا جسيما لحرمة القضاء الليبي.

وحملت وزارة العدل بحكومة الوفاق الفاعلين مسؤلية سلامة القاضي بن عامر الجسدية والمعنوية، مطالبة بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط.

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