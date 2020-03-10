رئيس الحكومة يتابع سير عمل عدد من الوزارات والتنسيق بينها

بحث رئيس الحكومة عبد الله الثني أمس مع أعضاء مجلس الوزراء سير عمل وزاراتهم والتنسيق فيما بينها بما يكفل تقديم أفضل الخدمات للمواطن، وذلك خلال اجتماع عقد في مدينة بنغازي.

الاجتماع ضم وزراء التعليم والصناعة والشؤون الاجتماعية، وأكد رئيس الحكومة خلاله على ضرورة تقديم الخدمات لكافة مناطق البلاد، خاصة في المناطق التي تعاني من بنية تحتية متهالكة، أو تلك التي شهدت حربا على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، مشددا على ضرورة التعاون فيما بين الوزارات لإيصال كافة الخدمات إلى المواطن والتخفيف من الأعباء التي تثقل كاهله.

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