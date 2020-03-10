حملة توعوية بصحة الفم والأسنان بسبها لأبناء المهاجرين الإفريقيين

أطلقت الجمعية الليبية للتوعية الصحية بسبها اليوم مشروع التوعية بصحة الفم والأسنان لأبناء المهاجرين الإفريقيين بالمدينة، حيث بدأ المشروع من مدرسة الجالية الإفريقية بحي المهدية وسط المدينة.

المشروع تضمن تقديم طرق أقل كلفة بالنسبة لأبناء المهاجرين للحفاظ على الصحة العامة للفم.

وأوضح رئيس الجمعية الليبية للتوعية الصحية أحمد قوداب لقناتنا، أن الحملة تستهدف مساعدة أبناء المهاجرين على الاهتمام بصحة أسنانهم، مضيفا أن التوعية التي بدأتها الجمعية اليوم ستستمر خلال الأسابيع المقبلة لتشمل بقية مدارس أبناء الجالية الإفريقية في المدينة كمرحلة أولى، تتبعها مرحلة توفير الكشف المجاني لهم بشكل دوري.

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