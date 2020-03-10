تعرف على البلديات الفائزة بجائزة اليونيسف للبلدية الصديقة للطفل

فازت ست بلديات في ليبيا بجائزة البلدية الصديقة للطفل التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في إطار البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي (نحو المرونة والاندماج الاجتماعي للمراهقين والشباب في ليبيا )

وأوضحت وزارة الحكم المحلي أن الوزير ميلاد الطاهر التقى عمداء البلديات الست (أوجلة، غدامس، سرت، يفرن، الزنتان، سوق الجمعة ) ومن ينوب عنهم بمناسبة فوزها بجائزة البلدية الصديقة للطفل.

ويندرج هذا البرنامج ضمن مبادرة البلدية الصديقة للطفل، حيث أعرب 59 مجلسا بلديا عن رغبتهم في المشاركة وتم تقديم طلبات عدد 17 مجلس بلدي بصورة صحيحة وجرت عملية الاختيار من قبل لجنة مستقلة متعددة القطاعات.

وأكد وزير الحكم المحلي أن البلديات تعتبر الحاضنة التي تعزز الالتزام بحقوق الطفل والانتقال من مفهوم الحماية إلى مفهوم التنمية، وأثنى على مبادرة اليونيسيف بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي التي انطلقت عام 2017 والتي تهدف إلى تشجيع البلديات على تعزيز القيم وتطبيق القوانين التي من شأنها تمكين الاطفال والشباب وضمان مشاركتهم الايجابية في عملية صنع القرار .