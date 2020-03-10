رئيس المجلس التسييري لبلدية شحات يعتزم الاستقالة من منصبه

كشف رئيس المجلس التسييري لبلدية شحات، حسين بودرويشة، عن اعتزامه ترك منصبه، مطالبا زملاءه من أعضاء المجلس التسييري بتكليف رئيس جديد للمجلس خلفا له، موضحا الأسباب التي دفعته لترك منصبه.

وقال بودرويشة عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن الوضع القائم يحتم عليه عدم الاستمرار في عمادة البلدية خاصة في ظل عدم وجود الميزانية وممارسات اتهم بها «النائب الممثل عن شحات في مجلس النواب بتعطيل كافة القرارات الخاصة بالبلدة»، وفق قوله.

وأشار بودرويشه في تدوينته التي نشرها اليوم الثلاثاء، إلى أن «عدم وجود سلطات تنفيذية بالبلاد» أثر سلبا على عمل البلدية «حتى أنها عجزت في فتح مرمى (مكب) القمامة»، متابعًا: «سنتان ونصف السنة وحسابات البلدية خاوية نتيجة طوابير الكولسة التي حاربتنا بجميع الوسائل».

يُشار إلى أن رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، أصدر في أكتوبر العام2017 قرارًا يقضي بتكليف عضو المجلس البلدي شحات حسين محمود حسين بودرويشة عميدًا للمجلس التسييري للبلدية.

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