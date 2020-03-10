رئيس جنوب إفريقيا يحبذ أن يكون المبعوث الأممي إلى ليبيا الجديد من إفريقيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، إنه يحبذ أن يكون مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا الجديد من إفريقيا، مؤكد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني.

جاء ذلك خلال استقبال رامافوزا لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء، بالقصر الجمهوري في بريتوريا العاصمة السياسية لجنوب إفريقيا، وعبر المستضيف عن امتنانه لتلبية السراج الدعوة لزيارة جنوب إفريقيا

وأشار رامافوزا خلال الاجتماع، إلى الأثر السلبي للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، مؤكدا أن تحقيق السلام في ليبيا هو من أولويات مهامه كرئيس للاتحاد الإفريقي حاليا، موضحا أن رسالة بلاده تجاه الأزمة الليبية مفادها أن مصلحة ليبيا تكمن في السلام ووقف الهجوم على طرابلس.

وأكد رامافوزا، أن إغلاق المواقع النفطية يضر بمصلحة الشعب الليبي، مضيفا: “نريد علاقة ممتازة مع ليبيا تبنى على العلاقات الخاصة التي تجسدت أيام الكفاح ضد الميز العنصري”، منوها إلى أن جنوب إفريقيا ستقوم بدور فعال ومحايد لتحقيق السلام على أرضية الاتفاق السياسي.

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