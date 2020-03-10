

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

10 March, 2020

التقى اليوم الثلاثاء وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم المستشار القائم بأعمال مكتب النائب العام ووكيل إدارة التفتيش على الهيئات القضائية ورئيس إدارة التفتيش فرع سبها ورئيس محكمة استئناف سبها وعدد من مستشاريها بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة سير عمل الهيئات القضائية بدائرة محكمة استئناف سبها، حيث استمع الوزير إلى ملاحظات المستشارين، والتحديات والصعوبات التي تواجه الهيئات القضائية والعدلية بالجنوب الليبي وسبل التعامل معها بما يضمن تذليل الصعوبات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالمنطقة.