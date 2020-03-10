مخاوف من اندثار مهنة استخراج الملح بواحة سيناون

تشتهر واحة سيناون التابعة لبلدية درج، باستخراج الملح الطبيعي الصحي إذ يوجد بالواحة 7 عيون لاستخراج الملح وعادة ما تقوم النساء بهذه الحرفة.

واكتشفت الدراسات أن هذا الملح الطبيعي صحي بنسبة 100% وخال من الشوائب وينصح باستخدامه للعلاج خاصة لمرضى الضغط المزمن لأنه لا يسبب أي خطر عليهم.

وتخصص لكل عائلة بالواحة مساحة معينة من الأمتار لاستخراج الملح وتتم هذه العملية بفصل الصيف بعد اشتداد درجات الحرارة وتبخر المياه بالوديان ليظهر الملح واضحا فوق التربة.

وعادة ما تقوم النساء باستخراجه وتنظيفه وتجفيفه ليصبح جاهزا للأكل أو البيع أو المقايضة بسلع أخرى. وبمرور الزمن بدأت هذه الحرفة تأخذ طريقها للاندثار والزوال وبات يمارسها القلة من النساء بأعمار كبيرة في السن.

ويأمل أهالي الواحة أن يتم تعليم هذه الحرفة للأجيال القادمة لما لها من فوائد وعوائد وكي لا تنقرض نهائيا وتصبح نسيا منسيا.

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