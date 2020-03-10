الثني يطلع على خطة الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني اطلع خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على الخطة المستقبلية التي تحافظ على استقرار الشبكة وتوفير الطاقة بصورة جيدة.

وبحث الثني الاحتياجات المستعجلة للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة وسير كافة المشروعات القائمة في الهيئة وأبرز الاحتياجات التي تضمن المحافظة على استقرار الشبكة العامة للكهرباء.