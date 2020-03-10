ضبط 10 كجم حشيش في بوابة وادي السهل غرب طبرق

أخبار ليبيا24

ضبط أعضاء البحث الجنائي في مديرية أمن طبرق أمس الإثنين شخصين ينويان نقل 10 كيلو جرام من المخدرات نوع حشيش من طبرق إلى منطقة التميمي.

وبعد ورود معلومات من مصدر خاص عن قيام الشخصين المذكورين نقل المخدرات تم تكليف مجموعه بضبط الأشخاص والكمية وبالفعل تم إعداد كمين محكم بالتمركز الأمني وادي السهل غرب طبرق.

وتم ضبط المتهمين وضبط الكمية داخل السيارة التى كانوا يستقلونها نوع “تويوتا” وتقدر الكمية بحوالي 10كيلو جرام وتم الاستدلال معهم وإحالتهم للنيابة العامة للاختصاص.

وتعد بوابة وادي السهل غرب طبرق من أهم التمركزات الأمنية لوقوعها على وادي يصعب الهروب منه وقد ضبط التمركز عدد من قضايا التهريب بمختلف أنواعه.

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