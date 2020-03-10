تونس والجزائر تؤكدان ضرورة إيجاد حل ليبي – ليبي للصراع بالبلاد
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
10 March, 2020
بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الريّ اليوم الثلاثاء سفير الجزائر في تونس عزوز باعلال جملة من الموضوعات بينها الملف الليبي.
وأوضحت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أن الجانبين ناقشا في تونس عددا من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأزمة الليبية، حيث تم التأكيد على ضرورة إيجاد حل ليبي ليبي يضمن تسوية سياسية دائمة للصراع الدائر في هذا البلد.
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