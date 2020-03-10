بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الريّ اليوم الثلاثاء سفير الجزائر في تونس عزوز باعلال جملة من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أن الجانبين ناقشا في تونس عددا من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأزمة الليبية، حيث تم التأكيد على ضرورة إيجاد حل ليبي ليبي يضمن تسوية سياسية دائمة للصراع الدائر في هذا البلد.