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مستشار أردوغان السابق: إعتقال الصحفيين بشأن تناول خبر مقتل أتراك في ليبيا سيجرنا إلى الفوضى

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر المستشار السابق وكاتب الرئيس رجب طيب أردوغان أيدن أونال إغلاق صحيفة “أوضه تي في” واعتقال صحفيين بها على خلفية تناولهم لتقرير بشأن مقتل رجل مخابرات تركي في ليبيا يسحب البلاد إلى حالة من الفوضى.  

المستشار السابق وكاتب الرئيس رجب طيب أردوغان أيدن أونال

أونال علق بحسب ما نقله موقع “تركيا الان ” أمس الاثنين على إغلاق صحيفة ” أوضه تي في” واعتقال الصحفيين، قائلاً:” حزب العدالة والتنمية يسحب تركيا وبسرعة إلى حالة من الفوضى “.

هذا وحجبت السلطات التركية الموقع الإخباري “أوضة تي في” واعتقلت رئيس تحرير الموقع باريش بهليوان بعد أيام من اعتقال مسؤول الأخبار باريش تكر أوغلو والكاتبة الصحفية هوليا كيليج نجلة رئيس مدينة مانسيا عن حزب الشعب الجمهوري،بيكتاش كيلينتش بسبب نشر تقرير عن مقتل رجل مخابرات تركي في ليبيا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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