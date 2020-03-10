بسبب “كورونا” تسييري طبرق يلغي المشاركة الدولية لمهرجان مسرح الهواة

أخبار ليبيا24- خاص

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية تعليماته لرئيس اللجنة العليا لمهرجان طبرق الدولي لمسرح الهواة خالد اشريشر بإلغاء المشاركة الدولية لمهرجان مسرح الهواة.

وشدد بوالخطابية في تعليماته على مشاركة الفرق المسرحية المحلية فقط، مشيرًا إلى أن أسباب إلغاء المشاركة الدولية إلى انتشار “فيروس كورونا”.

ومن جهته، ذكر أشريشر رئيس أن مهرجان طبرق الدولي لمسرح الهواة كان سينطلق على مسرح الجامعة الغربية يوم 27 مارس الجاري.

وأضاف رئيس اللجنة أنه كان من المزمع مشاركة فرق مسرح الهواة من فلسطين والأردن والعراق ومصر والجزائر والمغرب.

وأوضح أنه تم إلغاء المشاركة الدولية وسوف يكون المهرجان محلي فقط بمشاركة فرق الهواة من طرابلس وسبها وسرت ودرنة والبيضاء والحغبوب وفرقتان من طبرق.

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