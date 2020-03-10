الثني يبحث الاحتياجات المستعجلة للهيئة العامة للكهرباء

أخبار ليبيا24

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء الاحتياجات المستعجلة للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة.

واستعرض الثني خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة الهيئة فخري المسماري في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي سير عمل الهيئة وأبرز الاحتياجات التي تضمن المحافظة على استقرار الشبكة العامة للكهرباء.

وناقش رئيس الحكومة سير كافة المشروعات القائمة في الهيئة، فيما اطلع على الخطة المستقبلية التي بدورها تحافظ على استقرار الشبكة وتوفير الطاقة بصورة جيدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24